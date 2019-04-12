Ярославль, 12 апреля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего поножовщину на оживленной городской улице 12 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Первый ярославский автопортал Задержание

Инцидент произошел на виадуке около торгово-развлекательного комплекса на Тутаевском шоссе. Мужчина напал на таксиста с канцелярским ножом и нанес ему ранения. Машина «Рено — Логан» остановилась на виадуке. Еще один водитель попытался помешать расправе, и тоже получил ранения.

«Сотрудники ярославского управления вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на скопление автомобилей на виадуке около торгово-развлекательного центра на Тутаевском шоссе. Приблизившись, стражи правопорядка увидели автомобиль такси и рядом с ним раненого человека, взывавшего о помощи. На капоте такси неизвестный, разбив ногами лобовое стекло, пытался проникнуть в автомобиль, в салоне которого находился раненый водитель. Росгвардейцы обезвредили и задержали мужчину», — сообщили в ярославском управлении Росгвардии.

До приезда скорой сотрудники вневедомственной охраны оказали потерпевшим первую помощь, наложив им стерильные повязки.

Росгвардия Пострадавший

Водителя такси и очевидца преступления с ранениями различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение. Нападавший оказался жителем Ярославля 1984 года рождения. В настоящий момент он задержан.