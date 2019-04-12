Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Компания «Главстрой-СПб», которую судебные приставы по решению суда выселили из Апраксина двора в центре Петербурга gосле иска Смольного, все еще готова сотрудничать с городскими властями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 апреля ее представители.

Gov.spb.ru Апраксин двор

Как отметили в компании, на данный момент между ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», которая ранее именовалась ООО «Главстрой-СПб», и Санкт-Петербургом все еще заключены инвестиционные договоры на несколько корпусов, кроме того, в собственности компании находятся помещения в Апраксином дворе.

Управление ФССП по Санкт-Петербургу сообщило, что 12 апреля организацию удалось «выселить» из Апраксина двора и опечатать помещения, которые она ранее занимала.

Таким образом было исполнено решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в пользу комитета имущественных отношении (КИО), расторгнувшего инвестконтракт со строительной компанией. Речь идет о доме №28−30 по Садовой улице. Всего, как отмечают в УФССП, «Главстрой» занимал там 12 корпусов на условиях договора с КИО.

«В соответствии с документами должник обязался реализовать инвестиционный проект по приспособлению для современного использования и реконструкции одного из корпусов архитектурного комплекса в центральной части города под общественно-деловой многофункциональный комплекс. Так как «Главстрой-СПб» нарушил условия договора, комитет обратился с иском в суд о расторжении данного договора и выселении организации из зданий Апраксина двора, который был удовлетворен»,— добавили в управлении судебных приставов.

В самой компании подчеркнули, что за время своей работы «Главстрой-СПб» потратил существенно больше 1 млрд рублей на реализацию проекта, причем компания была готова преобразовать территорию всего Апраксина двора, но после истечения срока соглашения и «отсутствия заинтересованности Санкт-Петербурга в его продлении, обеспечить силами ООО «Главстрой-СПб» полную реконструкцию не представляется возможным».

«По нашему мнению, при реконструкции Апраксина двора должен применяться комплексный подход, важно грамотно соотнести в рамках проекта торговые, развлекательные и исторические функции, и соответствующие потоки посетителей. При бережном отношении к историческому наследию здесь необходимо создать современную многофункциональную общественную зону, привлекательную как для туристов, так и петербуржцев, которые могли бы приходить на целый день всей семьей в Апраксин двор, отдыхать и совершать покупки. Мы готовы рассмотреть любые форматы взаимодействия с городской администрацией, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве», — добавили в компании «Главстрой-СПб».

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Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города, памятником регионального значения. Он назван по фамилии первого владельца земли под ним — графа Федора Апраксина. Комплекс ограничен Садовой улицей, улицей Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком, включает в себя 60 отдельно стоящих корпусов общей площадью около 180 тыс. кв. метров.

В апреле 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску городского комитета имущественных отношений (КИО) постановил выселить компанию «Главстрой-СПб» из Апраксина двора.