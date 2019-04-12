Париж, 12 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Французский ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен, сооснователь партии, ранее известной как «Национальный фронт» (теперь — «Национальное объединение»), был приговорен в минувший четверг, 11 апреля, к штрафу в 1 500 евро за нелегальное владение оружием. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

(сс) Blandine Le Cain Жан-Мари Ле Пен

Арсенал Ле Пена был обнаружен еще в 2015 году в ходе случайного возгорания в его парижском доме, когда пожарные прочесывали помещения, чтобы проконтролировать распространение огня. Кроме того, оружие было найдено в том же году во время обыска в доме политика в пригороде Монтрей (в окрестностях Парижа) в рамках расследования по делу об «отмывании» налоговых средств.

Согласно сведениям французской ежедневной газеты Le Figaro, тогда выяснилось, что девяностолетний Ле Пен, помимо всего прочего, владеет травматическим пистолетом, стреляющим резиновыми пулями, небольшим коллекционным револьвером, пистолетом калибра 7,65, дробовиком, а также винтовкой «Кольт» калибра 38. При этом лицензия у него была только на «Кольт».

Прокуратура требовала, чтобы ультраправый политик заплатил за нарушение закона 20 тысяч евро. Дело слушалось в суде Нантера, в предместьях французской столицы, куда обвиняемый не явился, уточняет El Mundo.

История столкновений Ле Пена с судебной системой содержит немало эпизодов. Среди полученных им приговоров выделяется вынесенный в марте 2018 года Кассационным судом: он был связан с заявлением политика в апреле 2015 года, что газовые камеры нацистов, применяемые в ходе Второй мировой войны, — это всего лишь историческая деталь.

Напомним, что сейчас радикальную правую партию «Национальное объединение» возглавляет дочь Жана-Мари Ле Пена — Марин Ле Пен.