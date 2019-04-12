Мадрид, 12 апреля, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Правительство Испании подозревает «русских хакеров» из группы Fancy Bear в кибератаке на минобороны страны, сообщает 12 апреля издание Español со ссылкой на неназванные источники, причастные к расследованию этого случая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

По информации издания, в начале марта 2019 года во внутренней компьютерной сети минобороны Испании был выявлен вирус, с помощью которого хакеры три месяца контролировали компьютеры военного ведомства.

Утверждается, что целью кибератаки было получение доступа к «технологическим секретам военной промышленности».

По мнению следователей, при кибератаке были использованы методы, схожие с теми, которые применяет хакерская группа Fancy Bear.

Из этого был сделан вывод, что минобороны Испании был атакован «русскими хакерами».

Напомним, связь хакерской группы Fancy Bear с властями или спецслужбами России никак не доказана. Это утверждение базируется на исключительно на домыслах и предположениях.

Ранее западные СМИ обвиняли группу Fancy Bear во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства.