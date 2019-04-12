Бухарест, 12 апреля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Страны НАТО проводят масштабные военно-медицинские учения Vigorous Warrior в столице Румынии, 12 апреля передает агентство Associated Press.

Nato.int Медицинские учения НАТО

Согласно легенде учений, условные террористы осуществили два взрыва в метро Бухареста. Число условно пострадавших насчитывает несколько сотен человек.

По словам представителя альянса, полковника Ласло Фазекаса, учения в Бухаресте являются «крупнейшими военно-медицинскими учениями НАТО на сегодняшний день».

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