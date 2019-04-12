Ярославль, 12 апреля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Ярославская областная дума обнародовала доходы депутатов за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Депутаты Ярославской областной думы

Рекорд по доходам предыдущей декларационной кампании оказался побит депутатом-новичком, бизнесменом Михаилом Никешиным. В 2018 году он заработал 71 миллион 873 тысячи рублей. Еще 15,5 миллионов дохода показала супруга народного избранника. У Никешина в собственности 26 земельных участков различного назначения, несколько квартир и зданий. Михаил Никешин избрался в облдуму впервые в 2018 году.

Год назад самым богатым депутатом с доходом 62,8 млн был Яков Якушев. Но теперь он не первый и даже не второй — его доход за 2018 год составил скромные 4,1 млн рублей.

На втором месте по доходам еще один предприниматель — Илья Круглов, он заработал 23,2 млн. Зато его супруга задекларировала 39,5 млн. Третий по уровню доходов бывший директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев, заработавший 20 млн рублей.

Доход прославленного хоккееиста, а теперь главы профсоюза КХЛ и депутата Ярославской облдумы составил 14,9 млн. Все лидеры рейтинга по доходам входят в фракцию «Единая Россия».

Самый низкий доход показал депутат от КПРФ Денис Демин — всего 163 858 рублей. При этом у коммуниста есть в собственности автомобили «Лексус», два «Ниссана», «ВАЗ», а также 2 мотоцикла и снегоход.

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов заработал 1,8 млн рублей — это зарплата главы Ростовского района и председателя регионального заксобрания. Из автопарка у спикера в собственности только раритетный «Запорожец».

Официальные доходы большинства депутатов колеблются от 1 до 3 млн рублей.