Ярославль, 12 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» объявил о продлении контрактов с тремя игроками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новые соглашения с «Локомотивом» подписали защитники Рушан Рафиков и Никита Черепанов, а также нападающий Артем Ильенко.

Сайт ХК «Локомотив» Никита Черепанов

Новые контракты будут действовать до конца апреля 2021 года. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги самым результативным из этой тройки был Рушан Рафиков, набравший 18 очков в 59 играх.

У Ильенко 13 результативных баллов за 54 встречи чемпионата КХЛ, Черепанов ограничился 5 баллами в 58 матчах.

Несколькими днями ранее новый годовой контракт с клубом подписал капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль.