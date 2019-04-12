Самара, 12 апреля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Сотрудников флагмана космической отрасли — РКЦ «Прогресс» — поздравил с Днем космонавтики в рамках научно-технического совета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Sseu.ru РКЦ «Прогресс»

«Сегодня, как и в предыдущие годы, не только я, но и все жители Самарской области гордятся достижениями наших предприятий аэрокосмической отрасли, и в первую очередь — флагманом РКЦ «Прогресс». Космическое лидерство, достигнутое предыдущими поколениями ракетостроителей, мы обязаны сохранить… Я рассчитываю, что нынешнее поколение сотрудников РКЦ «Прогресс» с этой задачей справится. Для этого есть всё — мощная производственная база, научно-технологический, кадровый потенциал», — считает губернатор.

Азаров напомнил, что у предприятия — большие планы. В частности, по разработке ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Комплексные испытания должны начаться уже в 2022 году.

«Это масштабная, перспективная программа. От этой работы зависит будущее не только РКЦ «Прогресс», аэрокосмического кластера Самарской области, но и космическая программа России в целом. Мы все понимаем, как мало времени осталось. Но я не сомневаюсь, что вы достойно справитесь с этой задачей», — уверен губернатор.

При этом он подчеркнул, что правительство региона готово оказать предприятию всемерную поддержку. Решая задачи стратегической важности по основному направлению деятельности предприятия, нельзя забывать о диверсификации производства, добавил он.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов, в свою очередь, уточнил, что текущий год особенно богат на юбилеи.

«Это год 125-летия со дня основания предприятия, в этом мы отметим 100-летие со дня рождения легендарного создателя ракетной и космической техники Дмитрия Ильича Козлова и 60-летие со дня образования Центрального специализированного конструкторского бюро, мы уже отметили 60 лет первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, изготовленной нашим предприятием. Это было самым началом космической истории РКЦ «Прогресс», нашего города и области», — сказал он.

После окончания научно-технического совета глава региона Азаров пообщался с ветеранами предприятия в цеху окончательной сборки — Михаилом Федоровичем Шумом и Александром Васильевичем Чечиным. Это ближайшие соратники известного конструктора ракетной техники Дмитрия Козлова. Шум, пришедший в «Прогресс» в 1958 году, принимал непосредственное участие в работе над гагаринским «Востоком» в качестве инженера. Чечин проработал конструктором на предприятии 48 лет. Он не раз принимал участие во встречах с первым космонавтом Юрием Гагариным, который часто бывал на куйбышевских предприятиях ракетно-космического комплекса.

«Именно благодаря этому я увидел Юрия Гагарина 14 апреля 1961 года. Перед отлетом из Куйбышева он захотел посмотреть предприятие, на котором делают ракеты. Народу в цеху было — не протолкнуться. Гагарина и еще кого-то (в лицо мы их не знали) провели по цеху, потом прикатили двухэтажную ракетную стремянку. Они туда забрались, взялись за руки и взметнули их вверх. Никаких речей не было, но этот жест вызвал у нас, сотрудников завода, бурю оваций», — рассказал Чечин.

Сегодня ветераны часто приходят в родной цех — общаются с молодыми коллегами, помогают советом.

ИА REGNUM напоминает, РКЦ «Прогресс» занимает лидирующие позиции в сфере разработки, производства и эксплуатации ракет-носителей среднего класса как среди российских, так и среди зарубежных предприятий. Родоначальником предприятия является созданный в 1893 году московский завод «Дукс», где начали производить первые российские дирижабли и самолеты. Позднее предприятие стало называться Государственный авиационный завод №1.

В 1941 году осенью завод был эвакуирован из Москвы в Куйбышев (Самара). Каждый шестой самолет, воевавший на фронтах Великой Отечественной, был изготовлен в цехах завода № 1. В послевоенные годы завод освоил производство реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17 и реактивных бомбардировщиков Ил-28 и Ту-16.

В 1958 году было принято решение о начале серийного производства межконтинентальных баллистических ракет Р-7 на базе Государственного авиационного завода № 1. Тогда же конструктор Сергей Королёв направил в Куйбышев своего помощника — Дмитрия Козлова. 17 февраля 1959 года состоялся первый пуск МБР Р-7, изготовленной в Куйбышеве.

Триумфом ракетно-космической промышленности страны явился первый в мире пилотируемый космический полет Юрия Гагарина. Первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены на куйбышевском заводе «Прогресс». С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства.

Напомним также, сегодня, 12 апреля в Самаре открылся монумент жидкостному ракетному двигателю НК-33, созданному для советской «лунной» программы в 1960-е годы. Его открытие приурочено ко Дню космонавтики и 50-летию первого пуска «лунной ракеты» Н1-Л3. Сегодня усовершенствованный двигатель НК-33А применяется для запуска ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» производства АО «РКЦ «Прогресс».

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