Москва, 12 апреля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Москва заняла шестое место в рейтинге городов с быстрым ростом цен на жильё, говорится в исследовании компании CBRE.

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За год цены на жилую недвижимость в столице РФ выросли на 8,9%. На первом месте Барселона (Испания) — 16,9%. В первой тройке Дублин (Ирландия) и Шанхай (Китай) — 11,6% и 11,2% соответственно. Быстрее, чем в Москве, жильё дорожает в Мадриде (Испания) — 10,2%, а также Париже (Франция) — 9,1%.

Кроме этих городов в топ-10 попали Кейптаун (ЮАР) — 8,7%, Милан (Италия) — 7%, Лос-Анджелес (США) — 6,4%, Стамбул (Турция) — 6,1%.