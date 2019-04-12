Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В Петербурге насчитывается 1415 коллективных средств размещения — гостиниц, хостелов и других. Эти объекты прошли официальную квалификацию и классифицированы по соответствующим категориям «звездности». Об этом сообщили 12 апреля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова, курирующего туристическую сферу.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Corinthia в Санкт-Петербурге

Как подсчитали в Смольном, в городе на сегодняшний день функционируют 26 отелей категории «5 звёзд», 109 гостиниц категории «4 звезды», 327 отелей категории «3 звезды, 98 гостиниц категории «2 звезды», 22 гостиницы категории «1 звезда». Кроме того, гостей принимают 833 объекта, квалифицированных как хостелы, мини-отели, апарт-отели и другие средства размещения.

Согласно федеральному законодательству, до 1 июля 2019 года все гостиницы с номерным фондом более 50 комнат должны пройти квалификацию. Квалификация гостиниц гарантирует их клиентам качество представляемых услуг согласно заявленному «звездному» уровню. Отказ пройти квалификацию влечет запрет на предоставление гостиничных услуг.

Напомним, за прошлый год Петербург посетили 8,2 млн туристов, в том числе 3,9 млн иностранных гостей. В среднем туристы приезжают в город в на 4,5 ночи. Большинство иностранных туристов в 2018 году прибыли в Северную столицу России из Китая, Великобритании, Германии, США, Финляндии, Италии, Канады, Австралии и Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести туристический сбор в размере 100 рублей в сутки с каждого иностранного туриста, чтобы потом вложить эти деньги в реставрацию исторических зданий в центре города. Это даст прибавку в городской бюджет порядка 1 млрд рублей ежегодно.