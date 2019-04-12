Великий Новгород, 12 апреля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении предприятия «Дека», известного как производителя кваса под брендом «Никола». Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР, а также в прокуратура региона, уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 199.2 УК РФ по факту сокрытия от принудительного взыскания не менее 23 млн рублей.

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Следствие полагает, что в феврале-марте 2019 года руководство предприятия заключило договоры уступки на эту сумму с аффилированной фирмой — ООО «Новгородские напитки».

В результате как минимум 23 млн рублей не поступили в бюджет в счёт уплаты налогов и сборов.

Напомним, руководство АО «Дека» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей. Уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ было возбуждено в марте 2019 года, а ещё ранее стало известно о задержках с выплатами зарплаты на предприятии.