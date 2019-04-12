Тверь, 12 апреля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Предложения по защите от природных пожаров внес губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО и коллегии МЧС России, которое состоялось 12 апреля в Туле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. На заседании с участием полпреда в ЦФО Игоря Щёголева, главы МЧС Владимира Зиничева, руководителей регионов обсуждались вопросы безаварийного пропуска половодья, пожароопасного периода, обеспечения безопасности в ходе летней оздоровительной кампании. Игорь Руденя на заседании доложил о готовности региона к пожароопасному периоду и выступил с предложениями по повышению эффективности этой работы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Предлагаю законодательно закрепить возможный возврат до 100% платы за использование лесов в субъекты на цели по профилактике и ликвидации пожаров. Второе наше предложение — предусмотреть налоговые льготы предпринимателям, которые сегодня работают в лесах, на приобретение техники двойного назначения и включение её в группировку сил и средств для работы в пожароопасный период», — отметил Игорь Руденя.

Также губернатор выступил с предложением внести дополнения в Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части определения минимального перечня и количественного состава первичных средств пожаротушения для сельского и городского поселения, что, как считает глава Тверской области, упростит оценку готовности территорий к пожароопасному периоду.

Игорь Руденя обратил внимание на необходимость создания дополнительных пожарно-химических станций для тушения природных пожаров. Сейчас в Тверской области действуют четыре пожарно-химических станции третьего типа, каждая из них обслуживает более миллиона гектаров лесного фонда.

На заседании также обсуждались противопожарные меры, принятые в последние годы в регионах. В частности, говорилось об успешной реализации программы по обводнению торфяных месторождений в ряде регионов, в том числе в Тверской области: сегодня в регионе обводнено 9 тыс. гектаров торфяников, в 2019 году планируется обводнить ещё 1,5 тыс. гектаров.

В целом в Тверской области работа по профилактике и ликвидации природных пожаров проводится системно. В 2018 году по сравнению с 2014 годом площадь пожаров сократилась в 200 раз, число возгораний — в 11 раз. За достигнутые в этой сфере результаты Владимир Зиничев наградил Игоря Руденю медалью МЧС России «За предупреждение пожаров».

В 2019 году в Тверской области сформирована необходимая группировка сил и средств — более 10 тысяч человек, свыше 2 тысяч единиц техники, 137 добровольных пожарных команд. Приоритетное внимание уделяется 13 муниципалитетам, находящимся в зоне повышенного риска. Принимаются необходимые меры по защите 185 населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов. Подготовлено 212 пунктов временного размещения на случай эвакуации населения из зон повышенного риска. Организовано авиационное патрулирование, развивается система мониторинга лесопожарной обстановки. Совместно с компанией «Роскосмос» формируется пилотный проект по космическому мониторингу природных ресурсов на территории Верхневолжья. Кроме того, в этом году в Тверской области принято решение о создании специальных формирований энергетиков компании «МРСК Центра — Тверьэнерго» совместно с управлением МЧС по Тверской области. Межрайонные подразделения будут принимать участие в работе по профилактике лесных и торфяных пожаров на территории региона.