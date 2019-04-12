Сидней, Австралия, 12 апреля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В Сиднее появилось кладбище с могилами погибших персонажей сериала «Игра престолов». Инсталляцию построила австралийская телекомпания Foxtel, транслирующая сериал, сообщает Herald Sun.

Mobile.alphacoders.com Игра престолов

На площадке Grave of Thrones («Могила престолов») разместились могилы безымянных солдат и фамильные склепы знатных родов. В одном из них захоронены Нэд Старк, его жена Кейтилин, а также Рикон, Робб и его супруга Талиса. В другом семейном склепе похоронен король Роберт Баратеон и дети, которых он считал своими, — Мирцелла и Томмен.

https://www.instagram.com/p/BwJG6l5HFvH/

Как подсчитало издание Finder, всего за семь сезонов сериала в нем погибло более 100 тыс. человек. Кладбище будет открыто до 14 апреля включительно.

Премьера первой серии финального сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля. Основой для него послужили черновики, написанные Джорджем Мартином для последней книги цикла «Песнь льда и пламени». Будущая книга носит рабочее название «Мечты о весне».