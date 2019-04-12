Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил о выходе из секретариата Союза театральных деятелей России (СТД), не поддержавшего инициативу Минкультуры об объединении Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского театра) в Санкт-Петербурге и Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова (Волковского театра) в Ярославле в единый «Первый национальный театр».

Alexandrinsky.ru Валерий Фокин

Открытое письмо Фокина премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому опубликовано 12 апреля на сайте журнала «Театр» и сайте Александринского театра.

В этом документе Фокин заявляет о том, что не может принять отрицательную точку зрения руководства Союза театральных деятелей России на идею объединения «в силу очевидной необъективности и тенденциозности».

По его мнению, настоящей причиной неприятия идеи объединения двух театров со стороны СТД является тот факт, что такое слияние, как признают в самом СТД, «вносит существенные изменения в театральный ландшафт страны».

«Подобные изменения абсолютно необходимы и давно назрели, если театр хочет оставаться живым и конкурентоспособным, развиваться, а не обслуживать интересы части сообщества», — уверен худрук Александринки.

Валерий Фокин упрекает своих оппонентов «в агрессивной неготовности прислушаться и принять решение, собственно театральных деятелей — Е.Ж. Марчелли, меня, народных артистов В.Ю. Кириллова, Н.С. Мартона, И.Н. Волкова, Председателя ярославского отделения СТД, заслуженного артиста России В.А. Майзингера, а также практически всех ведущих артистов двух трупп».

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«Для меня это означает не только полное неуважение к членам Союза, их точке зрения, отсутствие взвешенной и конструктивной позиции, нежелание вести диалог, и уверенность в непогрешимости именно своей точки зрения. СТД, который призван своим уставом защищать творческую составляющую театров, сам отрицает право трупп решать судьбу творческого коллектива», — говорится в письме театрального деятеля главе правительства России и министру культуры.

Валерий Фокин также заявляет об «узурпации права на истину» со стороны руководства СТД, что скомпрометировало творческий союз, по его мнению.

«В связи с этим я вынужден принять решение о выходе из Секретариата Союза театральных деятелей Российской Федерации», — резюмировал Фокин.

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Напомним, власти Ярославской областизаявили, что«с точки зрения ярославцев <…> утрата Волковским театром самостоятельного статуса неприемлема».

Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили также выступил против объединения театров.

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Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой в ходе обсуждения вопроса объединения Александринского и Волковского театров, проходившего в Союзе театральных деятелей России 8 апреля, заявил о недопустимости поспешного принятия подобных решений.