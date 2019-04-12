Морото, Уганда, 12 апреля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Персонал больницы Какингол в округе Морото с понедельника 8 апреля отказался продолжать работу, оставив больных в безвыходном положении, сообщает Daily Monitor Uganda.

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Причиной стало отсутствие воды. Врач Грейс Анголере рассказала, что в последние два года больнце приходилось делить воду с животными или же собирать дождевую воду, каждый раз подвергая риску здоровье пациентов.

«В медицинском центре нет воды, иногда мы отправляем пациентов принести воду из ближайшей реки, расположенной в двух километрах отсюда, чтобы просто помыть больницу», — сообщила Анголере.

Она рассказала, что иногда после родов пол родильного отделения приходится засыпать песком, так как воды нет.

Медсестра Бетти Аттеч заявила, что персонал больницы возобновит работу только тогда, когда вода станет доступной.

«Несмотря на наши попытки сообщить о проблеме в соответствующие инстанции, никаких мер предпринято не было», — сообщил председатель медицинского подразделения LCIII Майкл Акол. Министр здравоохранения по округу Морото Эндрю Илукол признал право персонала на забастовку и добавил, что врачи поступили правильно.

«Как бы мы не пытались вылечить людей, мы не сможем почти ничего без чистой воды», — подчеркнул Илукол.