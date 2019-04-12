Москва, 12 апреля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Газпром — достояние России. Поэтому правительство РФ может вполне простить долги по газу не только в Чечне, но и отменить плату за газ по всей стране в целом. Особенно для малоимущих слоёв населения. Глава республики Рамзан Кадыров очень правильно делает, подавая пример для подражания и для глав других регионов, заявил корреспонденту директор департамента управления активами компании Group Денис Лисицын.

Kremlin.ru Владимир Путин и глава компании «Газпром» Алексей Миллер

По его мнению, Газпром вряд ли пойдет на такие меры, так как не является государственным предприятием, им это невыгодно. Это коммерческая организация, у которой есть инвесторы, которые хотят получить свои дивиденды от коммерческой деятельности предприятия.

«Другое дело, само государство может погасить долги Чечни Газпрому. По примеру выплат компенсирующих демпферных надбавок, которые Российское государство платит нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин внутри страны. Поэтому надо обращаться не в Газпром, а к президенту России Владимиру Путину или к правительству», — считает эксперт.

С другой стороны, Чечня и так получает дотации со стороны государства и вопрос задолженности правительство Чечни может решить самостоятельно не сразу, а постепенно погашая долги своих граждан перед Газпромом.

«Встаёт вопрос — почему бы в рамках экономического развития не создать государственную компанию, которая бы занималась разработкой и добычей полезных ископаемых, а также их переработкой и продажей.

Например, путём создания сети АЗС и распределения газа по социальным тарифам для населения, которые формировались не от мировых цен на нефть, а от фактической себестоимости продукции. Это служило бы стимулом для коммерческих организаций не задирать цены на бензин и газ внутри страны», — высказал свою точку зрения Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» с просьбой списать с населения некоторые долги за газ «в силу сложившихся обстоятельств».

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