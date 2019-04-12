Новосибирск, 12 апреля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. За пять лет в Новосибирской области планируется переселить из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, почти семь тысяч человек. Общий объём финансирования, необходимый для реализации программы в период с 2019 по 2024 год, составит 3,992 млрд рублей. Большую часть этих средств — 3,832 млрд рублей — выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Подписи под документом сегодня, 12 апреля, поставили новосибисркий губернатор Андрей Травников и генеральный директор — председатель правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Правительство Новосибирской области Новосибирская область получит полмиллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья

По словам Андрей Травников, Новосибирская область одной из первых в стране подписала договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию этой программы, и отметил уникальность мероприятия: сразу же после подписания договора было передано платежное поручение о предоставлении финансовой поддержки на реализацию первого этапа программы: 2019−2020 годов. Согласно договору, только в 2019 году Новосибирская область получит 491,68 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит ещё 20,61 млн рублей. Эти средства пойдут на переселение 677 человек из 261 аварийного жилого помещения, общей площадью 11,39 тыс. кв.м.

Данный этап программы будет реализовываться в девяти муниципальных образованиях региона (Новосибирск, Искитим, Куйбышев, Тогучин, Черепаново, Чулым, Бажинский сельсовет Маслянинского района, Бобровский сельсовет Сузунского района, Вагайцевский сельсовет Ордынского района). Первые средства поступят в регион уже на следующей неделе, что позволит начать проведение конкурсных процедур в ближайшее время.

В целом реализация программы будет осуществляться в шесть этапов. В итоге в регионе будет ликвидировано 108,1 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда и переселено 6 997 человек: с участием средств федерального бюджета — 87,4 тыс. квадратных метров (5378 человек); в рамках договоров развития застроенных территорий — 20,7 тыс. кв. м, (1619 человек), в том числе: средства федерального бюджета — 3 млрд 832 млн рублей (софинансирование в размере 96%); средства местных бюджетов — 160 млн рублей.

Губернатор отметил, что качественная работа министерства ЖКХ и энергетики и его руководителя Дениса Архипова, позволила в сжатые сроки подготовить необходимую заявку от региона: менее двух недель назад — 1 апреля — Фонд ЖКХ начал приём заявок на предоставление финансовой поддержки. Новосибирская область сформировала и отправила заявку 9 апреля, и через три дня состоялось подписание соответствующего договора.

Кроме того, Андрей Травников поставил перед региональным министерством задачу: уже в 2019 году на территории сельских муниципальных районов внедрить в практику строительство жилых домов в рамках программ с бюджетным финансированием по утвержденным типовым проектам, что позволит исключить проблемы с некачественным проведением строительных работ.