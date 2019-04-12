Москва, 12 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В американской прессе начали высказываться опасения, что Россия и Китай охотятся за обломками истребителя F-35 ВВС Японии, который 9 апреля упал в Тихий океан. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

F-35

Издание The Drive сообщает, что Россия или Китай могут поднять обломки упавшего самолета и таким образом получить доступ к интеллектуальной собственности США. По мнению The Drive, Китай будет в первую очередь заинтересован в получении двигателя F135 истребителя F-35, а Россия хотела бы получить доступ к стелс-технологии, используемой на F-35.

В ходе проходящей поисково-спасательной операции найдено только несколько небольших фрагментов крыла истребителя. Предположительно, боевая машина покоится на глубине в полтора километра. Пилот самолета не найден.

Возможно, причина аварии кроется в падении уровня кислорода в системе жизнеобеспечения летчика. Кстати, эта неисправность была известна и ранее. Получается, что ее не удалось устранить в ходе дальнейшей доработки боевой машины. Если причина в этом, то пилот, скорее всего, не смог катапультироваться.