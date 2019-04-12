Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поддержал инициативу о введении туристического сбора с иностранных туристов, посещающих Санкт-Петербург. Однако одной этой меры недостаточно для того, чтобы увеличить значимость туризма для городской экономики, считает Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Аниматоры у Эрмитажа

Напомним, 10 апреля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести туристический сбор в размере 100 рублей в сутки с каждого иностранного туриста, чтобы потом вложить эти деньги в реставрацию исторических зданий в центре города. Сбор может привлечь в петербургскую казну около 1 млрд рублей ежегодно. Президент России Владимир Путин поддержал идею Смольного.

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«Сто рублей — это не страшно, это такой способ дохода. Я думаю, что если у всех есть такие сборы, ничего страшного в этом нет. В принципе, идея хорошая», — сказал 12 апреля Пиотровский, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что для увеличения потока гостей в городе необходимо развивать туристическую инфраструктуру.

«У нас очень маленький поток туристов, еще и потому, что нет инфраструктуры для туристов. Туристам есть что посмотреть, но им не очень интересно просто быть в городе», — объяснил директор Эрмитажа.

Как сообщало ИА REGNUM, представители гостиничного бизнеса Петербурга пока не понимают, каким образом будет работать туристический сбор, и сомневаются в целесообразности его введения.

В 2018 году Санкт-Петербург посетили 3,9 миллиона иностранных туристов, в 2019 году в городе ожидается более 4 млн иностранных туристов.