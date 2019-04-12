Тамбов, 12 апреля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил региональным службам обеспечить увеличение туристического потока в 2019 году не менее чем на 6%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Об этом губернатор заявил в своем выступлении с отчетом перед Тамбовской областной думой.

Гостиница «Европейская» (дом Шоршорова). Тамбов

Губернатор отметил, что, по оценкам различных агентств и результатам рейтингов, Тамбовская область становится всё более популярной для любителей путешествий. По итогам 2018 года 11 тамбовских праздников вошли в число 200 лучших событий в Национальном календаре на 2019 год. Международная покровская ярмарка в Тамбове получила статус национального события 2018 года.

Качественный прорыв в продвижении туристического потенциала региона обеспечил новый туристический портал с версией на английском языке, отвечающий современным требованиям и ориентированный на самостоятельного путешественника.

«Все помнят, как ярко регион был представлен на федеральном канале НТВ в рамках программы «Поедем, поедим!». Наш регион уверенно удерживает позиции в «золотой лиге» Национального рейтинга событийного туризма. Особую роль сыграло решение о проведении событийных мероприятий в каждом муниципальном образовании. В 2019 году ставлю задачу обеспечить прирост турпотока не менее чем на 6 процентов», — сказал Александр Никитин.

Привлечь туристов поможет брендирование региона как «земли композитора Сергея Рахманинова», считает Александр Никитин. Президент Владимир Путин поддержал инициативу празднования в масштабах страны 150-летия со дня рождения Рахманинова, и у Тамбовщины есть все возможности стать центром этого юбилея и одной из главных площадок мероприятий возможного Года музыки в России.