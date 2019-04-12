Военные Судана не будут удерживать власть
Хартум, 12 апреля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Глава переходного военного совета Судана Омар Зейналабдин заявил, что процесс урегулирования политического кризиса в стране будет проходить с участием гражданских лиц, сообщает 12 апреля Al Arabia.
«Мы являемся защитниками требований народа, это должно быть осуществлено на основе консенсуса политических сил страны. Мы не желаем удерживать власть», — говорится в заявлении Зейналабдина.
Глава совета подчеркнул, что вооруженные силы не имеют плана по решению кризиса в стране, этот вопрос должны решить представители протестующих.
Напомним, военные Судана произвели государственный переворот, свергнув и заключив под арест президента Омара аль-Башира. Представители вооруженных сил сформировали переходное правительство, которое будет управлять страной в течение двух лет.