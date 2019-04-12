Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. План взаимодействия на 2019 год утвердили участники смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, заседание которой завершилось в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Китайские рыбаки

Российскую делегацию на встрече возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, китайскую — заместитель начальника управления рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая Лю Синьчжун.

Стороны подвели итоги работы в 2018 году и реализацию договоренностей в соответствии с межправительственным соглашением России и КНР о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 года.

В ходе мероприятия российская сторона проинформировала о работах, связанных с отолитным маркированием молоди лососевых рыб и молекулярно-генетическим мечением молоди осетровых. Отмечается, что китайская сторона проявила интерес к современным методикам получения информации о происхождении лососевых и осетровых в пограничных водах рек Амур и Уссури.

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