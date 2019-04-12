Москва, 12 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. С начала 2019 года Воздушно-космические силы России получили шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом 12 апреля сообщил командир 55-го отдельного вертолетного полка полковник Евгений Суходольский на едином дне приемки военной продукции.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Ка-52

«В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа, в 55-й отдельный вертолетный полк поступило шесть вертолетов Ка-52 «Аллигатор» производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Все вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию», — сообщил полковник.

Отмечается, что личный состав части уже прошел переобучение и готов выполнять задания на новой технике.

Читайте также: ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению