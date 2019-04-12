Найроби, 12 апреля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Все больше школьников в Кении начинают учить мандаринское наречие китайского языка. За последние несколько десятилетий влияние Китая по всей Африке значительно возросло, передает CNN Travel.

Tasnimnews.com Китай в Африке

К 2020 году помимо арабского, немецкого и французского в школьном расписании появится и китайский.

«Положение Китая в мировой экономике так возросло, что Кения и ее граждане тоже начинает получать пользу, если ее граждане будут знать мандарин (мандаринское наречие китайского языка)», — заявляет исполнительный директор института по развитию школьных программ (KICD) Джулиус Джван.

Отмечается, что Кения — не единственная страна Африки, где в качестве школьного факультатива можно изучать китайский язык. В 2014 году эта практика была внедрена в ЮАР, в декабре 2018 года — в некоторых школах Уганды.

Правительства стран Африки рассматривают институты по изучению китайского как инвестиции в будущее молодых африканцев, считает исследователь африканско-китайских отношений Илария Карроца из Лондонского университета экономики и политологии.