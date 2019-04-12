Анкара, 12 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 75 полицейских, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 12 апреля Anadolu Ajansi.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Прежде чем задержать обвиняемых, прокуратура Турции выдала соответствующие ордеры на арест. Всего было выдано 84 ордера, поиск остальных полицейских продолжается.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.