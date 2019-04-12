В Турции арестовали 75 полицейских
Анкара, 12 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 75 полицейских, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 12 апреля Anadolu Ajansi.
Прежде чем задержать обвиняемых, прокуратура Турции выдала соответствующие ордеры на арест. Всего было выдано 84 ордера, поиск остальных полицейских продолжается.
ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.