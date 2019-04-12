Москва, 12 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение экс-премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики, председателя ведущей партии Нагорного Карабаха «Свободная Родина» Араика Арутюняна о том, что после встречи премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева в Вене необходимо реализовать совместные гуманитарные проекты «во имя установления стабильного и долгосрочного мира в регионе». В частности, речь шла об открытии воздушного пространства Карабаха для международных авиарейсов, а также совместного использования ресурсов Сарсангского водохранилища.

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По словам Захаровой, в первую очередь эту инициативу, как и все другие, должны оценить страны, вовлеченные в урегулирование конфликта.

«Затем, если потребуется, этот вопрос также может быть рассмотрен с участием сопредседателей. Думаю, хорошая возможность рассмотреть этот и другие вопросы представится в ходе предстоящей встречи в Москве, которую я сегодня анонсировала», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также напомнила, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведут в Москве 15 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования. В ней также примут участие сопредседатели минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

По словам Захаровой, на встрече будет обсуждён весь комплекс вопросов нагорно-карабахского урегулирования.