Москва, 12 апреля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Русскоязычные пользователи социальных сетей не остались в стороне. Они вспоминают первый полёт человека в космос и публикуют фотографии Юрия Гагарина.

Советский плакат. Сыну партии — слава! (фрагмент)

Особой популярностью среди юзеров пользуются фотографии и видео, сделанные в день, когда Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

https://twitter.com/brechalov/status/1116574707891916800

https://twitter.com/FactInteres/status/1114425505883680768

Один из пользователей выложил в сеть отсканированную газету «Правда» от 12 апреля 1961 года, которую сохранила его мать. Другой юзер поделился снимком американской газеты Daily Worker, на первой полосе которой также говорилось о первом полёте человека в космос.

https://twitter.com/YuriyMatveyev/status/1116453092000706560

https://www.instagram.com/p/BwJLuyRl48b/

В соцсетях также активно публикуют фотографии Юрия Гагарина, демонстрирующие его популярность после полёта.

https://twitter.com/HistoryFoto/status/1115252169584861184

https://twitter.com/kms_adm27/status/1116473394537562112

Не меньший интерес пользователи проявляют к снимкам, показывающим повседневную жизнь космонавта.

https://twitter.com/pomollymsya/status/1115044819125112832

https://twitter.com/E_Krylov/status/1116567858341797888

https://www.instagram.com/p/BwJv4l3Hju2/

Полет Гагарина продолжался 108 минут. За это время космический корабль совершил один оборот вокруг Земли. За годы, прошедшие с того дня, в космосе побывали более 500 человек из почти 40 стран мира.