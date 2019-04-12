Ярославль, 12 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в Ярославле, готовы перевозить ярославцев с учетом льгот за проезд. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM. На данный момент соответствующие заявления в департамент городского хозяйства мэрии Ярославля отправили 7 частных перевозчиков, которые работают на 6 городских маршрутах. Речь идет о так называемых «сквозных» маршрутах, соединяющих самые удаленные друг от друга части Ярославля. На данных линиях работает 100 автобусов.

Yarnews.net Маршрутное такси в Ярославле

«Сейчас пассажиры, имеющие право на льготный проезд, вынуждены использовать несколько автобусов и троллейбусов, чтобы добираться из одного конца города в другой. Наши маршруты эту проблему снимают, что добавляет удобства пассажирам и снижает их затраты на проезд», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из перевозчиков, готовых перейти на льготный тариф.

На данный момент льготники в Ярославле платят за проезд в общественном транспорте половину стоимости полного тарифа, который составляет 23 рубля. Проезд в маршрутном такси стоит 26 рублей. В случае согласия мэрии Ярославля льготники будут платить за проезд в «маршрутках» 11 рублей 50 копеек. Как и в общественном транспорте, льготный проезд в маршрутных такси будет вестись по безналичному расчету.

Свое право возить льготников частные перевозчики обосновывают федеральным законодательством.

«Частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. Есть статья 20 «Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам» федерального закона 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Данная статья дает возможность органам власти субъекта Федерации и органам местного самоуправления вводить подобный льготный проезд», — рассказал ИА REGNUM один из перевозчиков.

Если мэрия Ярославля согласится с предложением перевозчиков, то компенсирующие выплаты за проезд льготников в транспорте будут получать не только муниципальные предприятия, но и индивидуальные предприниматели, работающие по нерегулируемому тарифу.