Тутаев, Ярославская область, 12 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. ГИБДД оштрафовала главу Тутаевского района Ярославской области Дмитрия Юнусова за непристегнутый ремень безопасности. Об этом сообщает группа «Типичный Тутаев» Вконтакте.

Видеоблог Дмитрия Юнусова Дмитрий Юнусов за рулем

Активисты группы сами обратились в ГИБДД. Поводом стал видеоблог главы района, в котором он рассказывает про объезд дорог с целью выявления появившихся весной ям. На видео глава ехал не пристегнувшись.

Инспекторы жалобу приняли и вынесли постановление о привлечении к административной ответственности.

«Я уже оплатил штраф как порядочный гражданин. Вообще-то я всегда пристегиваюсь, но тут, во время рейда, было много коротких переездов от одной ямы к другой, и я просто забыл накинуть ремень», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Юнусов пополнил дорожный фонд на тысячу рублей, чем внес личный вклад в дело устранения ям на дорогах.