В Ярославской области ГИБДД оштрафовала главу района за ремень безопасности
Тутаев, Ярославская область, 12 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. ГИБДД оштрафовала главу Тутаевского района Ярославской области Дмитрия Юнусова за непристегнутый ремень безопасности. Об этом сообщает группа «Типичный Тутаев» Вконтакте.
Активисты группы сами обратились в ГИБДД. Поводом стал видеоблог главы района, в котором он рассказывает про объезд дорог с целью выявления появившихся весной ям. На видео глава ехал не пристегнувшись.
Инспекторы жалобу приняли и вынесли постановление о привлечении к административной ответственности.
«Я уже оплатил штраф как порядочный гражданин. Вообще-то я всегда пристегиваюсь, но тут, во время рейда, было много коротких переездов от одной ямы к другой, и я просто забыл накинуть ремень», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.
Юнусов пополнил дорожный фонд на тысячу рублей, чем внес личный вклад в дело устранения ям на дорогах.