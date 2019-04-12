Саратов, 12 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В пятницу, 12 апреля, в строящемся аэропорте «Гагарин» в Саратовском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое основанию парка и закладки Аллеи космонавтов на привокзальной площади.

Пресс-служба губернатора Саратовской области Валентина Терешкова и Вячеслав Володин

Новый инфраструктурный объект посетили Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько, депутаты Государственной Думы РФ Евгений Москвичев, Николай Панков, Леонид Симановский, Глеб Хор, помощник Президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор ЗАО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Почётные гости осмотрели строительство аэропорта — взлетную полосу и терминал. Вячеслав Володин отметил, что строительство аэропорта идет быстрыми темпами, и, при условии своевременного федерального финансирования, есть возможность сдать его уже в августе. Валентина Терешкова предложила завершить строительство ко Дню воздушного флота РФ.

«Для всех космонавтов Саратов — совершенно особый город, где Юрий Гагарин получил возможность подняться в небо и где приземлился после полета в космос. Новый аэропорт в Саратове прекрасен, и отлично, что он назван именем «Гагарин». Юра получил здесь путёвку в космос, и он пронес эту память через всю жизнь. Надо было видеть его глаза, когда он рассказывал про молодость в Саратове», — рассказала Валентина Терешкова.

Валентина Терешкова и юные гагаринцы — студенты профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Гагарина высадили первые деревья будущей аллеи.

Аллея космонавтов, с именными табличками летчиков-космонавтов, которые будут прилетать в аэропорт «Гагарин», станет одним из элементов благоустройства привокзальной площади. Концепция благоустройства предусматривает создание на центральной части привокзальной площади парка с инсталляциями, посвященными теме космоса.

Международный аэропорт «Гагарин» — крупнейший инфраструктурный проект, который реализуется в Саратовской области в рамках государственного-частного партнерства. Аэропорт возводят с нуля в чистом поле.

В настоящее время завершается строительство объектов служебно-технической территории нового аэропорта, в том числе пассажирского терминала, а также комплекса административно-производственных зданий для размещения персонала и спецтранспорта.

Аэропорт «Гагарин» сможет принимать до 1 млн. пассажиров в год (570 человек в час). Площадь терминала составит 23 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании терминала будут расположены зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации и 3 телескопических трапа. Искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров позволит принимать большинство типов современных среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов.

Готовность терминала составляет 95%.