Вильнюс, 12 апреля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Заместитель старосты фракции в литовском парламенте партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Радвиле Моркунайте-Микуленене сегодня, 12 апреля, обратилась к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису с требованием уволить посла Литвы в России Ремигиюса Мотузаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом стал отзыв посла из Москвы и допрос его в качестве специального свидетеля по делу о возможной коррупции при выдаче шенгенских виз за денежное вознаграждение.

(сс) LEMeZza Здание посольства Литвы в Москве

«То, что посол допрошен в качестве специального свидетеля в деле о коррупции, вызывает беспокойство, может ли он дальше исполнять свои обязанности», — рассуждает политик, добавляя, что «из-за политики России в отношении Литвы» на этом посту должен быть человек без уязвимостей.

Она также напомнила про уголовное дело, возбуждённое Следственным комитетом РФ в отношение литовских судей, вынесших неправомерное решение в отношении десятков россиян, которых в Литве за события 13 января 1991 года в Вильнюсе обвиняют в преступлениях против человечности. Моркунайте-Микуленене выразила уверенность, что в России, в принципе, все литовские дипломаты подвержены опасности, а значит, по её словам, им и членам их семей необходима усиленная охрана.

Сам Мотузас в интервью агентству BNS заявил, что добровольно в отставку уходить не собирается и не совершал никаких противозаконных действий. Отставка, по его словам, означает признание собственной вины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мотузас был отозван 11 апреля. В этом деле обвинения выдвинуты также против бывшего посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса.

Вильнюс отозвал посла Литвы в России