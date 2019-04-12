Симферополь, 12 апреля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Учебно-научный производственный комплекс академии природопользования и биоресурсов Крымского Федерального университета, включающий в себя около 3000 га земель, сады, виноградники, 1000 голов крупного рогатого скота, превратился в умирающее предприятие, до которого никому нет дела. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказали представители рабочего коллектива комплекса.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымские травы

«Учебно-научно-производственный комплекс был организован в 2004 году. В него вошли 24 научных учреждения и учебных заведения аграрного профиля. В украинский период эти земли были взяты университетом в аренду у государственного учебно-опытного хозяйства «Коммунар», которое впоследствии обанкротилось. Казалось бы, земли формально не разделены между сотнями арендаторов, что, по сути, правильно. Ведь, допустим, сохранить дойное стадо в условиях разорванности посевных площадей было бы невозможно. На этом преимущества заканчиваются», — отмечают собеседники агентства — сотрудники предприятия.

По их мнению, вести научную и производственную деятельность на тысячах гектаров невозможно.

«Научную деятельность в таком масштабе никто финансировать не будет. Даже в советский период площадь всех опытных полей сельскохозяйственного института не достигала 100 гектаров. А с другой стороны, и полноценная производственная деятельность невозможна. Ведь нет контроля за распределением дохода. И зачастую средства совсем не вкладываются в новую технику, посевной материал, агротехнологии. Вот и получили умирающее предприятие, из которого выжимают последние соки. А ведь решить проблему, привнеся значительный вклад в развитие сельского хозяйства республики, проще простого. Необходимо просто отделить производственную деятельность от научной, создав отдельное юридическое лицо», — полагают сотрудники.

Каков будет статус этого лица, по их словам, вопрос отдельный, важно, что в этом случае открываются все возможности для создания действительно показательного предприятия, которое будет занимать лидирующие позиции по Крыму.

«Откроются возможности для оказания прямой государственной поддержки производителю сельхозпродукции. И эта поддержка будет гораздо более эффективна, чем дотации фермерам, решившим заниматься животноводством, виноградарством или садоводством «с нуля». Ну, а если текущая ситуация с невнятным статусом сохранится ещё год-другой, — последствия будут необратимыми. Списание основных фондов ввиду непригодности к ремонту, сокращение, как следствие, посевных площадей, а значит, и поголовья КРС, снижение фонда оплаты труда работников — всё это неизбежно без решительных действий. Хочется верить, что разум людей, принимающих решения, возобладает, ведь на кону даже не судьба отдельного хозяйства, а репутация российского Крыма», — подчеркнули в учебно-научном производственном комплексе.

Директор академии природопользования и биоресурсов Крымского Федерального университета Олег Донец сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что руководство университета ознакомлено с мнением рабочего коллектива учебно-научного производственного комплекса.

«У его сотрудников есть мнение о том, что когда они будут функционировать самостоятельно в составе КФУ, они будут работать более эффективно. В этой связи по распоряжению исполняющего обязанности ректора КФУ сегодня проводится внутренний аудит комплекса именно для того, чтобы определить его финансовую состоятельность и рентабельность и принять решение о дальнейшей форме его работы», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на продукты в Крыму высокие не из-за международных санкций, а из-за неразвитости сельского хозяйства и проблем с транспортной доступностью. Ранее для полноценного развития сельского хозяйства глава Крыма Сергей Аксёнов предлагал возродить на полуострове колхозы.

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