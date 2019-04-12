Астана, 12 апреля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В рамках проведения Года молодежи в Казахстане недопустима любая кампанейщина и показуха, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает 12 апреля издание Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Молодежь Казахстана

По его словам, поддержка молодого поколения является защитой будущего страны. Токав напомнил, что в республике инициирован ряд мероприятий для поддержки молодежи.

«В этом году запущен специальный социальный проект «Жастар — ел тірегі» («Молодежь — основа страны»). В Год молодежи недопустима любая кампанейщина и показуха!» — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что правительство республики одобрило дорожную карту по проведению Года молодежи.