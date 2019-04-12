Берлин, 12 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили ситуацию в Донбассе, сообщает 12 апреля пресс-служба украинского президента.

President.gov.ua Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петр Порошенко

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию в Донбассе. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 апреля, Порошенко находится в Германии, где намерен встретится с канцлером Ангелой Меркель. Ранее канцлер Германии оперативно поздравила Порошенко с выходом во второй тур.

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