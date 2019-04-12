Донецк, 12 апреля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Несмотря на пять лет войны, в рядах ВСУ ощущается дефицит обученных людей, заявил 12 апреля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что специалисты не задерживаются в украинских формированиях из-за коррупции, а также мотивации к службе.

«Украинские солдаты и офицеры в неформальных беседах указывают, что моральный подъем и энтузиазм, который прослеживался после майдана, растрачены, а удобный момент для формирования боеспособных и эффективных вооружённых сил упущен», — рассказал представитель Народной Милиции ДНР.

Басурин отметил, что боевики ВСУ всеми силами пытаются избежать отправки в Донбасс. Как правило, там оказываются те, у кого нет образования, связей или денег, чтобы дать взятку.

Напомним, ранее представитель Народной милиции ЛНР рассказал о группе украинских диверсантов, обезвреженных на юге ДНР. В ходе перестрелки украинские силовики отступили, оставив на поле боя раненного боевика.

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