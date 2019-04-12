В ВСУ наблюдается дефицит обученных кадров — Басурин
Донецк, 12 апреля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Несмотря на пять лет войны, в рядах ВСУ ощущается дефицит обученных людей, заявил 12 апреля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Он отметил, что специалисты не задерживаются в украинских формированиях из-за коррупции, а также мотивации к службе.
«Украинские солдаты и офицеры в неформальных беседах указывают, что моральный подъем и энтузиазм, который прослеживался после майдана, растрачены, а удобный момент для формирования боеспособных и эффективных вооружённых сил упущен», — рассказал представитель Народной Милиции ДНР.
Басурин отметил, что боевики ВСУ всеми силами пытаются избежать отправки в Донбасс. Как правило, там оказываются те, у кого нет образования, связей или денег, чтобы дать взятку.
Напомним, ранее представитель Народной милиции ЛНР рассказал о группе украинских диверсантов, обезвреженных на юге ДНР. В ходе перестрелки украинские силовики отступили, оставив на поле боя раненного боевика.
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