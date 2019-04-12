Нью-Дели, 12 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Согласно данным отчета Фонда ООН в области народонаселения в 2019 году численность населения в Индии составила 1,36 миллиард человек.

(сс) Nhi Dang Индусы

В период с 2010 по 2019 год средние темпы роста составили 1,2% в год, что более чем в два раза превышает ежегодные темпы роста в Китае. В Китае этот показатель равнялся 0,5%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в докладе отмечается значительное снижение в суммарном коэффициенте рождаемости. Так, в 1969 году он составлял 5,6 на одну женщину, а в 2019 году составлял 2,3.

Также отмечается увеличение ожидаемой продолжительности жизни, теперь этот показатель составляет 69 лет.