Екатеринбург, 12 апреля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате за год увеличилась в 25,8 раза. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

К 1 апреля в организациях, которые не относятся к малому бизнесу, суммарная задолженность по зарплате составила 39,1 млн рублей. В сравнении с 1 марта она выросла на 2,3 млн рублей или на 6,3%. А вот в сравнении с 1 апреля 2018 года задолженность выросла в 25,8 раза.

Всего о такой проблеме заявили восемь предприятий. Деньги должны 872 работникам.

Наиболее сложная ситуация отмечается в сфере производства электродвигателей. Деньги должны 353 работникам одного из предприятий на общую сумму более 20,7 млн рублей. На втором месте одно из предприятий, выпускающих телевизионную и радиопередающую аппаратуру. Здесь 85 работникам должны почти 10,5 млн рублей.