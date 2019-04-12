Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В воздушной части парада в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года будут участвовать более 30 единиц авиационной техники, сообщили ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолёты Ми-35 на параде в Петербурге 9 мая 2018 года

Военный парад в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне традиционно состоится на Дворцовой площади.

Над центром Петербурга в парадном строю пройдут ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевой вертолёт Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12.

Боевые самолеты будут представлены самолетами-разведчиками Су-24МР, истребителями поколения 4+ Су-30СМ, истребителями-бомбардировщиками Су-34, многоцелевыми истребителями поколения 4++ Су-35, а также истребителями-перехватчиками МиГ-31.

«В настоящее время экипажи самолётов и вертолётов отрабатывают групповую слётанность на аэродромах базирования», — добавили в пресс-службе ЗВО.

Читайте ранее в этом сюжете: В петербургском параде Победы участвовала техника, применяемая в Сирии

Напомним, в День Победы в 2018 году в воздушной части парада в Петербурге участвовали 38 самолетов и вертолетов.