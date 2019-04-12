Ярославль, 12 апреля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В День Победы в Ярославле совершат полет стратегические бомбардировщики Воздушно-космических сил России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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Самолеты пролетят над Ярославлем после парада в Москве. В торжественном шествии частей и войск Ярославского гарнизона на Советской площади примут участие три самолета. Это Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, прозванный летчиками «Белым лебедем», Ту-95МС — турбовинтовой стратегический бомбардировщик, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, имеющий неофициальное название «Медведь», а также дозаправщик Ил-78.