Москва, 12 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Предложение о расширении территории опережающего развития «Курилы» под новые инвестиционные проекты внесло Минвостокразвития России в Правительство РФ, сообщает 12 апреля пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Остров Шикотан

Среди проектов, в частности, отмечены комплекс туристических объектов и судоремонтный комплекс, которые инвесторы планируют реализовать на острове Шикотан. Так, компания «Восток Тур» планирует вложить 120 млн рублей в создание комплекса, состоящего из бани, кафе, объектов по оказанию туристических услуг. В свою очередь, рыбокомбинат «Островной» намерен направить до 132 млн рублей в создание предприятия, которое будет оказывать услуги по ремонту судов, судовых механизмов и оборудования.

Напомним, ТОР «Курилы» создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 922 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» в пределах муниципальных образований Южно-Курильского городского округа.

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