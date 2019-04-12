Анкара, 12 апреля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на официальной церемонии, посвященной 174-ой годовщине создания Управления безопасности Турции, заявил: «Мы своими шагами показали, что те, кто пытаются накрыть наши границы «террористическим коридором», не поставят нас на колени».

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган на официальной церемонии, посвященной 174-ой годовщине создания Управления безопасности Турции

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, каким бедам подвергнется нация, разрушающая собственное государство. Он также добавил: «Там, где не осталось места порядку и безопасности, несчастья, причиненные террористами, могут быть сравнимы с бедами, которые принесли силы, якобы ведущие борьбу с терроризмом. В этой связи мы должны крепко держать наше государство и то, что держит его на ногах — безопасность, правосудие и экономику. Поэтому мы и говорим: одна нация, одно знамя, одна родина, одно государство». Президент Турции сообщил: «Цель последних нападений на нашу веру, знамя, границы, экономику — поколебать и, если удастся, уничтожить те основы, которые мы возводили для обеспечения нашей независимости и нашего будущего. Хвала всевышнему Аллаху, что, даже несмотря на попытку государственного переворота, все усилия желавших расколоть нашу нацию остались напрасными».