Москва, 15 апреля, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Как оценить необходимое для эффективного функционирования российской системы управления количество чиновников? Много или мало тех двух миллионов лиц, которые подвизаются сейчас на государственном поприще? Об этом рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Прежде всего, интересно сравнить планы российского правительства с информацией об укомплектованности должностей в федеральных госорганах. За 2020−2021 годы центральный аппарат власти планируется уменьшить на 10%, территориальные штаты — на 5%, а через год еще на 10%, итого 15%. При этом, по данным на 2018 год, средний некомплект в госорганах составляет более 20%, а в некоторых службах, например, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, укомплектованность составила всего лишь 68,2%.

Возможная причина такой ситуации в том, что нынешний чиновник в существующей практике обязан знать необозримое количество (а именно 32 434) базовых и профильных правовых актов, прилагающихся к 215 федеральным законам. Объять такую кипу, разумеется, невозможно, и это одна из причин формирования так называемой «вертикали», когда личная договоренность заменяет невозможность правильного употребления нормативного ресурса. Система вопиет об оптимизации, но направленной не только на количество кадров, но и, прежде всего, на качество их системной организации.

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