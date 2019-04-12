Москва, 12 апреля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем художественного руководителя Театра кошек в Москве Юрия Куклачёва. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства РФ.

(сс) Mark Nakoykher Юрий Куклачёв

Медведев отметил уникальность Театра кошек Куклачёва.

«Веселые, красочные программы с захватывающими трюками, виртуозными номерами восхищают и детей, и взрослых, неизменно дарят им радость и хорошее настроение», — подчеркнул премьер.

Медведев также оценил вклад Куклачёва в культурную сферу. В частности, он отметил заслуги юбиляра в просветительском проекте «Школа доброты» и культурно-образовательных занятиях с детьми в начальных классах.

Напомним, Юрий Куклачёв родился в Москве 12 апреля 1949 года. Руководителем собственного театра дрессированных кошек он стал с 1990 года. Дрессировщик является лауреатом премии Ленинского комсомола и кавалером ордена Дружбы.

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