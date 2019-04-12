Вашингтон, 12 апреля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Уголовные обвинения, предъявленные известному юристу Грэгу Крэйгу прокуратурой США, проливают свет на некоторые детали уголовного преследования Юлии Тимошенко в 2012 году, следует из информации, опубликованной CNN 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

В документе говорится, что министерство юстиции Украины заключило контракт с одной из авторитетнейших юридических компаний США — «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» — с тем, чтобы именитые юристы составили свой экспертный отчет о состоявшемся суде над Тимошенко.

Однако, по данным американской прокуратуры, у фирмы «Skadden» уже были «параллельные обязательства перед Украиной, заключавшиеся в том, чтобы содействовать обвинительному приговору Тимошенко по дополнительным обвинениям». Кроме того, в обвинительном заключении упоминается, что 4 миллиона долларов по упомянутому выше контракту было уплачено в адрес фирмы неким частным лицом.

Напомним, уголовное преследование Юлии Тимошенко на Украине продолжалось на протяжении 2010 и 2011 годов и закончилось судебным процессом, вызвавшим большой общественный и политический резонанс как на Украине, так и за рубежом.