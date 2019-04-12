Вашингтон, 12 апреля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам по всему миру с предупреждением о готовности отомстить за арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте группы обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

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Отмечается, что, по общему мнению, Ассанж — настоящий журналист, который говорит правду властям и разоблачает коррупцию, за что и «является врагом государства».

Хакеры считают, что преследование основателя компании и других сотрудников WikiLeaks свидетельствует о том, что власти Великобритании «не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был выдворен с территории посольства Эквадора в Лондоне, в котором находился с 2012 года. Этому предшествовало решение властей Эквадора, которые отказались предоставить дипломатическое убежище Ассанжу.

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Памела Андерсон вступилась за Джулиана Ассанжа

В США против Ассанжа ведётся расследование после публикации на сайте WikiLeaks данных о преступлениях американских военных в Ираке и Афганистане. Как утверждают в минюсте США, Ассанжу грозит пять лет за хакерскую деятельность.

Напомним, в марте 2017 года WikiLeaks опубликовал первую часть секретных документов ЦРУ, которые хранились во внутренней сети спецслужбы, — более 8,7 тыс. документов и файлов. Позднее на портале появилась вторая часть документов ЦРУ, получившая название Dark Matter. Она включала описания способов взлома устройств компании Apple.