Обнинск, Калужская область, 12 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В 2019 году Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (Калужская область) примет участие в проектах создания ракет-носителей семейства «Протон-М», «Ангара-1.2» и «Ангара-5». Об этом 12 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru ОНПП «Технология» — участник космических проектов

По его словам, также в интересах заказчиков «Технология» выпустит более 250 композитных изделий для космических аппаратов.

«На сегодняшний день «Технология» занимает треть российского рынка композитов, входя в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире. Наибольший объём изделий из композитов нами производится именно для аэрокосмической отрасли», — сказал Андрей Силкин.

Напомним, предприятие «Технология» из Обнинска приняло участие практически во всех знаковых для отечественной космонавтики проектах. Инженерные и научные решения «Технологии» помогают продлевать срок службы космических аппаратов, повышать их надёжность. На орбиту выведены уже 104 ракеты-носителя «Протон-М» с композитными элементами головных обтекателей обнинского производства и 52 космических аппарата различного назначения с наукоёмкими комплектующими предприятия.