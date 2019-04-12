Новосибирск, 12 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В мире сегодня отмечают День авиации и космонавтики — 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые совершил орбитальный облёт Земли. Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин выполнил портретЮрия Гагарина из золота на срезе макового зёрнышка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Анискин Портрет Юрия Гагарина из золота

Владимир Анискин Портрет Юрия Гагарина из золота

«С днём космонавтики! Первый человек в космосе — наш, русский Юрий Алексеевич Гагарин! Портрет Гагарина выполнен из золота и располагается на срезе макового зёрнышка. На второй половинке макового зернышка — золотая пластина с датой полёта, автографом Гагарина и знаменитым словом «Поехали!», — пояснил Анискин на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

Тем временем Музей города Новосибирска опубликовал фотографию, сделанную в аэропорту «Толмачево» во время первого прилёта в город Юрия Гагарина.

Музей города Новосибирска Юрий Гагарин с визитом в Новосибирске

Как рассказала свидетельница этого события Эра Одинцова, через год после своего легендарного полёта, в мае 1962 года, Гагарин побывал в Новосибирске.

«Мы всей семьёй поехали в аэропорт. Интересный факт, когда мы встречали Гагарина — никто из Новосибирской власти не встречал его. Это был первый и последний случай посещения великим космонавтом города Новосибирска, он посетил больше 30 стран. Гагарин был очень удивлён. Не знаю, почему его никто не встречал, — рассказала Эра Одинцова. — Потом Павел сказал, что прибыло начальство и зовёт Гагарина на Обкомовские дачи посмотреть город. Гагарин отказался, обиделся».

Как отмечается в хронике, подготовленной сотрудниками Музея города Новосибирска, «31 мая в городском аэропорту сделал кратковременную остановку самолёт, на борту которого находился первый космонавт планеты Юрий Гагарин с женой, совершающий поездку по городам СССР».