О беспомощности США перед РФ и отказе Киева от Азовского моря: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- О возможностях США и России в Арктике;
- Киев назвал условия возобновления судоходства в Керченском проливе;
- Массмедиа рассказали о смене командующего российской группировкой в Сирии;
- В России утверждены требования к автотюнингу;
- В центре Перми появились изображения свастики.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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