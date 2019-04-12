Ереван, 12 апреля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Суд общей юрисдикции Еревана сегодня, 12 апреля, отклонил жалобу о прекращении уголовного преследования против второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности.

yerkirmedia.am Роберт Кочарян

11 апреля апелляционный суд отклонил апелляцию стороны защиты на решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Кочаряна.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, а также в получении взятки в особо крупном размере. Он находится под стражей с декабря прошлого года. Дело по «1 марту» передано стороне защиты для ознакомления и скоро будет направлено в суд.