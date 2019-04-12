Москва, 12 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Предложение политиков США о пересмотре тактики в отношении России и о создании парламентской двухпартийной группы, отвечающей за переговоры с РФ, как это было в 1980-х годах, говорит о том, что политическая элита США начинает осознавать бесполезность и вред введенных санкций против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая партия

Кроме того, американских бизнесменов беспокоит вопрос — как обострение напряженности между Вашингтоном и Москвой может повлиять на экономику США. Поскольку санкции — это всегда палка о двух концах.

«За последнее время Россия значительно снизила экономическую зависимость от Запада, российский бизнес нашел способ выживания при ограниченном доступе к финансовым ресурсам, налаживаются активные экономические и политические отношения с Турцией, Ираном, Китаем и Саудовской Аравией. Это всё очень сильно беспокоит политическую элиту США, заставляя менять тактику и стратегию в отношениях с Россией», — считает эксперт.

По его мнению, не стоит обольщаться по поводу переговоров между США и Россией. Соединенные Штаты в любом случае не упустят возможности попытаться вернуть утраченные позиции. Речь идет просто о смене тактики против России. Это известный прием американской дипломатии — добиваться в ходе переговоров уступок в мелочах, постепенно решая вопрос целиком в свою пользу. В США всегда так поступают, когда не могут решить вопрос силой или с помощью санкций.

«Подобная тактика была успешно реализована во времена последнего президента СССР Михаила Горбачева. Тогда в ходе переговоров Горбачев пошел на огромные уступки, которые смогли обеспечить военное и политическое превосходство США, а СССР потерял авторитет и влияние. И сейчас Вашингтон, выступая за диалог с Москвой, просто пытается взять под контроль ситуацию и обыграть Россию в дипломатической игре, как СССР в 1980-х», — высказал своё мнение Глазунов.

Как сообщало ИА REGNUM, на страницах газеты The Wall Street Journal известные американские политики: экс-госсекретарь Джордж Шульц, бывший глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что нынешняя политика США в отношении Москвы не эффективна и требует пересмотра.

Читайте также: «Необходим политический сдвиг»: в США призвали пересмотреть отношения с РФ